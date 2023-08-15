Екатеринбург, 15 августа, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Во время проведения Международного фестиваля университетского спорта, который будет проходить в Екатеринбурге с 19 по 31 августа, в центре города запретят продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Дмитрий Макеев/ РИА Новости

Так, продавать алкоголь с 08:00 до 23:00 с 19 по 30 августа запретят на улицах Братьев Быковых, Челюскинцев, Испанских Рабочих, Николая Никонова, Мельковской, Царской, Дзержинского, Горького, в переулке Красный, на проспекте Ленина и набережной Рабочей Молодежи.

Отмечается, что с 08:00 до 23:00 с 21 по 28 августа алкоголь нельзя будет приобрести на проспекте Академика Сахарова (от здания № 41 до ул. Чкалова), а также в зданиях на улице Чкалова, 258, на улице Кольцевая, 39.

Как передавало ИА Регнум, международный фестиваль университетского спорта пройдёт в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. В нём примут участие команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Спортсмены разыграют 189 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Соревнования пройдут на спортивных объектах, которые строили в рамках подготовки региона к Универсиаде. Участие в фестивале примут спортсмены из 94 стран мира, представляющие 246 различных вузов.