Эксперт объяснил слова Шойгу об истощении военного ресурса Украины
Аналитик Мендкович: стратегия Украины обернулась истощением её военного ресурса
Москва, 15 августа, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Тот факт, что на линии фронта всё чаще появляются неподготовленные части ВСУ, указывает на дефицит и человеческих ресурсов, которыми располагает Киев, и времени на их подготовку. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 августа заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что по предварительным итогам боевых действий в зоне СВО военный ресурс украинской армии почти исчерпан.
«Прежде всего речь идёт об очень больших проблемах с личным составом, — указал Мендкович. — Изначально вся стратегия украинской армии строилась на масштабных мобилизациях и ограничении демократических свобод в стране. Но на текущий момент это преимущество нивелируется очень большими потерями».
Официальные данные, как заметил он, не оглашаются, но, по информации западных организаций, которые занимаются поддержкой украинской армии, к весне 2023 года накопилось уже больше 200 тыс. покалеченных военнослужащих и негодных к воинской службе. Кроме того, некоторые косвенные показатели (включая уничтожение сим-карт мобильной связи) говорят о нескольких сотнях тысяч погибших.
«Поэтому можно говорить об определённом исчерпании кадрового резерва», — считает Мендкович.
Он также обратил внимание, что в последнее время на линии фронта учащается появление неподготовленных частей. Это свидетельствует о дефиците и человеческих ресурсов, и времени на их подготовку.
«Дыры на фронте приходится закрывать тем, что есть», — сказал эксперт.
Кроме того, обращают на себя большие потери как местной, так и зарубежной военной техники. Это неоднократно отмечалось, особенно в ходе боевых действий на южном фронте.
Также Мендкович заявил, что США изначально стремились превратить Украину в военный плацдарм для давления на Россию, о чём говорит размещение натовской военно-морской базы в Очакове и военных биолабораторий Североатлантического альянса в различных городах, включая Харьков. Поэтому, если Украина продолжит существовать как субъект после войны, это будет означать, что её субъектность будет чисто формальной. Это будет англо-американская колония.
«И для людей Украины единственный способ избежать этой англо-американской кабалы — это освобождение российскими войсками», — уверен эксперт.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Шойгу, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности, заявил, что США под лозунгом поддержки Украины зачищают военные арсеналы в разных государствах, обещая за это льготные поставки техники. Министр уверен — таким образом расчищается рынок для продукции американского ВПК. Кроме того, Шойгу сказал, что иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий, не считаясь с потерями личного состава ВСУ.
Также министр обороны России заявил, что СВО положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере. В то же время выросла роль стран Азии, Африки и Латинской Америки. Более того, в ходе спецоперации ВС России развенчали множество мифов о превосходстве западных военных стандартов.