Москва, 15 августа, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Тот факт, что на линии фронта всё чаще появляются неподготовленные части ВСУ, указывает на дефицит и человеческих ресурсов, которыми располагает Киев, и времени на их подготовку. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 августа заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Гавриил Григоров/ТАСС Уничтоженная техника ВСУ

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что по предварительным итогам боевых действий в зоне СВО военный ресурс украинской армии почти исчерпан.

«Прежде всего речь идёт об очень больших проблемах с личным составом, — указал Мендкович. — Изначально вся стратегия украинской армии строилась на масштабных мобилизациях и ограничении демократических свобод в стране. Но на текущий момент это преимущество нивелируется очень большими потерями».

Официальные данные, как заметил он, не оглашаются, но, по информации западных организаций, которые занимаются поддержкой украинской армии, к весне 2023 года накопилось уже больше 200 тыс. покалеченных военнослужащих и негодных к воинской службе. Кроме того, некоторые косвенные показатели (включая уничтожение сим-карт мобильной связи) говорят о нескольких сотнях тысяч погибших.

«Поэтому можно говорить об определённом исчерпании кадрового резерва», — считает Мендкович.

Он также обратил внимание, что в последнее время на линии фронта учащается появление неподготовленных частей. Это свидетельствует о дефиците и человеческих ресурсов, и времени на их подготовку.

«Дыры на фронте приходится закрывать тем, что есть», — сказал эксперт.

Кроме того, обращают на себя большие потери как местной, так и зарубежной военной техники. Это неоднократно отмечалось, особенно в ходе боевых действий на южном фронте.

Также Мендкович заявил, что США изначально стремились превратить Украину в военный плацдарм для давления на Россию, о чём говорит размещение натовской военно-морской базы в Очакове и военных биолабораторий Североатлантического альянса в различных городах, включая Харьков. Поэтому, если Украина продолжит существовать как субъект после войны, это будет означать, что её субъектность будет чисто формальной. Это будет англо-американская колония.

«И для людей Украины единственный способ избежать этой англо-американской кабалы — это освобождение российскими войсками», — уверен эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Шойгу, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности, заявил, что США под лозунгом поддержки Украины зачищают военные арсеналы в разных государствах, обещая за это льготные поставки техники. Министр уверен — таким образом расчищается рынок для продукции американского ВПК. Кроме того, Шойгу сказал, что иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий, не считаясь с потерями личного состава ВСУ.

Также министр обороны России заявил, что СВО положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере. В то же время выросла роль стран Азии, Африки и Латинской Америки. Более того, в ходе спецоперации ВС России развенчали множество мифов о превосходстве западных военных стандартов.