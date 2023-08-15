Пекин, 15 августа, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Российский фигурист Марк Кондратюк на спор исполнил 10 тройных акселей подряд и выиграл 10 тысяч долларов у Евгения Плющенко. Соответствующее видео опубликовала в социальных сетях тренер Кондратюка Светлана Соколовская.

Александр Вильф/РИА Новости Марк Кондратюк

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко предложил фигуристу на спор чисто исполнить 10 тройных акселей подряд, пообещав за выполнение задания 10 тысяч долларов.

«Мой спор на уникальный прыжковый контент с Марком Кондратюком в рамках нашего финального шоу «Щелкунчик» в Пекине. На кону $ 10 тыс. Смотрим, кто в итоге победил, ну и продолжение следует», — пояснил в своих социальных сетях Плющенко.

Как следует из опубликованного видео, спор 19-летний спортсмен выиграл.

Марк Кондратюк является олимпийским чемпионом Игр в Пекине в командных соревнованиях и чемпионом Европы.

Как передавало ИА Регнум, коллега Кондратюка по тренировочной группе Софья Самоделкина решила сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан. 16-летняя спортсменка уже уведомила об этом Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР), однако ещё не получила одобрения на переход.

Самоделкина тренируется в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской. В прошлом сезоне она выиграла этап Гран-при России в Самаре, на этапе в Сочи стала второй, а на чемпионате России — 11-й. На счету спортсменки есть победа в Финале Кубка России среди юниоров 2020 года.

На тренировках фигуристка исполняла все виды четверных прыжков. Во время соревновательных прокатов она чисто делала тройной аксель, четверные лутц, сальхов и тулуп.