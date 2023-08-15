Брянск, 15 августа, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате попытки украинской ДРГ прорваться на территорию Брянской области.

Serhii Hudak/ZUMAPRESS/globallookpress

«По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия. В настоящее время он доставлен в районную больницу», — сообщил губернатор Александр Богомаз.

Ранее 15 августа губернатор сообщил, что украинская диверсионная группа попыталась прорваться на территорию Брянской области в районе села Курковичи.

Бойцам Вооруженных сил России и сотрудникам ФСБ удалось пресечь попытку. Изначально Богомаз сообщал, что пострадавших нет, однако из-за удара ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, повреждения получили производственные помещения и машины.

В настоящее время подробности об одном пострадавшем не приводятся.