Москва, 15 августа, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Два ребёнка, которые пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале, находятся в тяжёлом состоянии, ещё девять — в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова в своём Telegram-канале.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС Последствия взрыва на АЗС в Махачкале

Она отметила, что в результате взрыва на одной из заправок на окраине Махачкалы получили не совместимые с жизнью травмы 35 человек, в том числе три ребёнка.

Львова-Белова добавила, что всего пострадало 16 несовершеннолетних, все они находятся на стационарном лечении.

«Двое из них — в тяжёлом состоянии, девять — в состоянии средней степени тяжести», — написала детский омбудсмен, добавив, что местные жители активно сдают кровь в пользу пострадавших.

Отмечается, что вопросы оказания медицинской помощи на месте координирует первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко. В настоящее время проводится консилиум на котором решается вопрос о возможной транспортировке двух детей в критическом состоянии в федеральные медицинские центры. Львова-Белова выразила глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, возгорание и последующий взрыв в здании станции технического обслуживания автомобилей произошло в Махачкале 14 августа около 22:00 мск. В махачкалинском автосервисе взорвались две из восьми цистерн.

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Глава региона Сергей Меликов отметил, что удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, что привело бы к ещё более тяжкими последствиями. Он также добавил, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся возможная помощь, семьи погибших получат по 1 млн рублей. По его решению 15 августа в республике был объявлен день траура. В результате взрыва и пожара на АЗС были повреждены 45 строений, в том числе жилые дома. Уточняется, что взрывом повреждено 40 частных домов и гостиница, уничтожен автосервис и сама станция.

По информации ИА Регнум, предполагаемый владелец загоревшейся в Махачкале АЗС Ибрагим Шамхалов был ранее судим за незаконную продажу газа на автозаправочной станции. Установлено, что на принадлежащей предпринимателю Шамхалову автозаправочной станции реализовывался сжиженный углеводородный газ без специального разрешения на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.