Москва, 15 августа, 2023, 15:30 — ИА Регнум. ВСУ потеряли за сутки до 200 военных на южнодонецком направлении. Об этом 15 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«За сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля», — сказал Конашенков.

Кроме того, ВСУ потеряли боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», гаубицу «Мста-Б» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.

Также Конашенков отметил, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли комплексное огневое поражение противнику в районе населённого пункта Приютное Запорожской области и пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы 31-й механизированной бригады ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили до 230 человек. Противник также потерял две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и «Акация», гаубицу Д-20. Подразделения «Южной» группировки войск отразили 11 атак.