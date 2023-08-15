Майкоп, 15 августа, 2023, 15:29 — ИА Регнум. В ходе учебных полётов погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. Об этом 15 августа сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Мурата Кумпилова Начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров

«Накануне в результате авиационного происшествия в ходе учебных полётов погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров», — написал Кумпилов.

Он отметил, что Гуров в течение многих лет возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, был участником боевых действий в Сирии и специальной военной операции на Украине.

По информации РИА Новости, речь идёт об инциденте с учебным самолётом Л-39, который потерпел крушение при выполнении тренировочного полёта в Краснодарском крае.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа в черте аэродрома в Краснодарском крае разбился учебный самолёт Л-39. Он потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полёта во время захода на посадку. Сообщалось, что один из членов экипажа погиб.