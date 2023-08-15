Миньяр, Челябинская область, 15 августа, 2023, 15:09 — ИА Регнум. В Миньяре Ашинского района Челябинской области директор школы напала на 12-летнюю девочку и её мать, сообщает издание «74.ru».

Global Look Press/Frank May/picture alliance

Инцидент произошёл 13 августа. По словам матери ребёнка, когда школьница выгуливала собаку, во дворе дома по улице Советской к ней подошла директор школы и потребовала, чтобы девочка покинула двор и больше не возвращалась.

Школьница отказалась уходить, после чего женщина схватила её и начала трясти. На улицу выбежала мать школьницы и ударила женщину.

Мать девочки и директор школы обратились в полицию с заявлениями по факту инцидента. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Москве учителя уволили из школы за применение грубой силы к ученику. Во время урока в восьмом классе один из учеников нарушил дисциплину и не реагировал на замечания педагога. Учитель, применив грубую силу, выставил ученика из кабинета.