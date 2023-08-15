Москва, 15 августа, 2023, 15:12 — ИА Регнум. В России планируют завершить использование технологии мобильной связи третьего поколения (3G) до 2030 года. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Олег Елков/ТАСС

По его данным, эта цель была поставлена в стратегии развития отрасли связи до 2035 года, использование технологии 3G завершат в период с 2023 по 2030 год.

Уточняется, что с 2023 по 2030 год реализуется первый этап данной стратегии, в этот период также предполагается разработать и внедрить российское оборудование стандарта LTE на сетях связи, планируется разработать и начать опытную эксплуатацию российского телекоммуникационного оборудования стандартов 5G и 6G-Ready.

Отмечается, что до 2030 года планируется внедрить практику совместного использования опорной инфраструктуры операторами мобильной связи для развертывания сетей 5G, а к 2035 году совместное использование будет касаться и 6G.

Этот этап включает нормативное закрепление ключевых принципов дальнейшего развития сетей 4G и 5G в России. Это касается использования радиочастотного диапазона 4 800-4 990 МГц с потенциалом расширения до 4 400-4 990 МГц. Этот диапазон будет основным для создания сетей мобильной связи 5G, а также использования российских средств криптографической защиты информации для защиты сетей связи.

По информации СМИ, в России решили поддержать разработку отечественных вышек 5G. Отмечается, что Минцифры выделит нескольким компаниям субсидию на создание базовых станций мобильной связи.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ходе посещения 13 июля выставки на полях первого Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» осмотрел отечественные квантовые разработки. Президенту показали ряд других российских разработок. В числе них — датчик для определения и измерения очень слабых магнитных полей, который можно применять в медицине для неинвазивного считывания активности мозга; системный блок на базе процессора «Эльбрус» с интегрированной постквантовой криптографией, способный защищать данные от атак и классических, и квантовых компьютеров; прототип мобильной установки для создания спутниковой квантовой сети для безопасной передачи данных из любой точки земли.