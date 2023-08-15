Москва, 15 августа, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во вторник, 15 августа, провёл рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

В ходе встречи Калиматов доложил президенту о текущей социально-экономической ситуации в республике. Он рассказал о развитии сельского хозяйства в регионе, промышленном производстве, а также о поддержке участников спецоперации (СВО).

По словам главы республики, в Ингушетии семьям участников СВО выдают сертификаты на земельные участки.

«В целом общественно-политическая ситуация, социально-экономическая ситуация в республике достойная», — подчеркнул Калиматов.

Накануне, 14 августа, Путин встретился с главой Росатома Алексеем Лихачёвым, который доложил президенту, что гособоронзаказ в 2023 году будет выполнен корпорацией на 100% и что работы по федеральным проектам также выполняются в срок. Глава Росатома также сообщил президенту о ходе работ по зарубежным контрактам и дальнейших перспективах международного сотрудничества в отрасли.