Москва, 15 августа, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Если российская армия получит возможность отключать сети гражданских операторов связи в случае введения в стране чрезвычайного положения, это позволит уменьшить вероятность террористических актов, считает военный эксперт Алексей Леонков. При этом на обычных гражданах такая мера не отразится.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее появилась информация, что правительство России может создать механизм совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи. При введении чрезвычайного положения связь в стране перейдёт под контроль силовиков, которые смогут отключать гражданские сети.

Как пояснил Леонков, такие меры могут быть необходимы, например, для предотвращения терактов, совершаемых с помощью того или иного радиоборудования.

«Возьмём такой известный вид вооружений, как беспилотники. Он тоже управляются на определённых диапазонах радиочастот и даже с любого гражданского устройства. Например, с того же смартфона. При этом террористу не надо находиться за границей. Но если вы производите так называемый радиочастотный блэкаут, то вы оставляете только те частоты, которые находятся под контролем силовых ведомств», — сказал Леонков ИА Регнум.

Таким образом у террористов резко сужается пространство для манёвра.

В связи с этим эксперт напомнил, что когда обстреливались территории Запорожской или Херсонской областей, вражеские авианаводчики просто клали сотовый телефон в то место, где находилась цель, и на сигнал этого телефона прилетал высокоточный боеприпас. Таким образом, телефон играл роль радиомаяка.

«Например, зашёл такой террорист в госпиталь с обычным гражданским телефоном, позвонил и оставил его включённым. И на него навели ракету», — сказал Леонков.

Поэтому, как пояснил военный эксперт, такие меры как радиочастотный блэкаут, нужны, чтобы исключить возможность реализации таких сценариев и уничтожения гражданских объектов.

С ним согласился эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. Он отметил, что право на блокировку радиочастот может понадобится российским военным в рамках борьбы с вражескими беспилотниками.

«Но я не думаю, что это может отразиться на гражданском населении. Работа над радиочастотным спектром — это часть государственной политики в области связи. Это комплексный процесс. Как правило, военные и гражданские частоты разнесены по спектру. Возможны отдельные сбои, но массового отключения произойти не должно. Связь, сеть, это нервная система современного государства», — указал Костикин.

Как сообщало ранее ИА Регнум, есть данные о том, что инициатива, позволяющая российским военным отключать гражданские сети, уже внесена в стратегию развития отрасли связи до 2030 года. Если данная норма вступит в силу, то силовые структуры в случае введения в РФ чрезвычайного положения смогут ограничивать использование полос радиочастот гражданскими пользователями. Связь полностью перейдёт под контроль силовиков.

До этого, в июне 2023 года, жители Воронежской области сообщили о взломах частот радиовещания.