Москва, 15 августа, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия в одном из детских лагерей Крыма. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Сергей Мальгавко/РИА Новости

«В социальных сетях сообщалось, что в одном из детских лагерей Республики Крым вожатая оскорбляла воспитанников лагеря, а также применяла к ним физическую силу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту региональное управление СК РФ организовало доследственную проверку. Бастрыкин поручил руководителю управления Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.

Как ранее сообщало ИА Регнум, вожатую детского лагеря «Мультфильм» в Крыму отстранили от работы из-за видео, в котором она оскорбила детей, приехавших на отдых из Шебекино Белгородской области. По словам главы министерства образования Белгородской области Андрея Милехина, с пострадавшими от её высказываний детьми работают психологи и сотрудники медперсонала.

11 августа в крымском детском лагере «Мультфильм» разгорелся скандал из-за вожатой, заявившей о ненависти к русским детям. В социальных сетях разошлось несколько видео, на которых вожатая кричит на детей, бьёт их и говорит о своей ненависти к ним.