Дамаск, 15 августа, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Взрыв прогремел на складе боеприпасов в сирийской провинции Дамаск, передаёт 15 августа телеканал Al Hadath.

Отмечается, что склад располагается в районе, где присутствуют отряды шиитского ливанского движения «Хезболлах».

В результате взрыва есть погибшие, точное число жертв не указывается.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 августа в окрестностях Дамаска прогремели взрывы. Сообщалось, что пригород с воздуха атаковала ракетами израильская авиация. Ещё несколько мощных взрывов прогремели подряд в окрестностях сирийской столицы Дамаска в начале апреля.