Москва, 17 августа, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявил о старте девятого конкурсного отбора ИТ-компаний в акселератор «Спринт» — бесплатную обучающую программу, которая реализуется по национальному проекту «Цифровая экономика». С ее помощью более 310 российских компаний, разрабатывающих программное обеспечение (ПО) и информационные технологии, привлекли свыше 33 тысяч новых клиентов и получили дополнительную выручку в размере 410 миллионов рублей. А пользователи получили сотни актуальных сайтов, приложений и других разработок, многие из которых значительно разгружают рабочее время и экономят деньги. За время проведения данной программы с 2021 года было подано около 1500 заявок (1450) из 75 регионов России.

Фонд развития интернет-инициатив Акселератор «Спринт»

Набор новых участников программы ведётся с 15 августа по 26 сентября 2023 года на официальном сайте акселератора «Спринт». Организаторы ждут заявок от российских технологических компаний с ИТ-продуктом, готовым к старту и масштабированию продаж.

Программа рассчитана на 12 недель, в течение которых эксперты ФРИИ помогут участникам доработать их решения и найти новые «выходы» на клиентов. Обязательными требованиями является наличие юридического лица, тестовой версии продукта, а также команды из двух и более человек. Это открывает доступ к бизнес-экспертизе, которую не дают гранты или льготы. Тем самым государство помогает предпринимателям, создающим собственные ИТ-продукты, выстроить бизнес-модель, найти новых клиентов, организовать и увеличить продажи.

Как сообщили ИА Регнум во ФРИИ, в этом году для проектов расширен перечень приоритетных направлений поддержки, введены два поднаправления: «Новые коммуникационные интернет-технологии (НКИТ)» и «Новое общесистемное программное обеспечение (НОПО)».

В первом случае речь идёт о технологиях, которые помогают пользователям получить контент через максимально удобный интерфейс по оптимальному каналу коммуникаций. А НОПО представляет собой набор информационных систем, построенных на отечественном ПО и включающих современные и перспективные коммуникационные интернет-технологии. С перечнем приоритетных направлений можно ознакомиться по ссылке.

Фонд развития интернет-инициатив Акселератор «Спринт»

Помимо этого, расширен состав конкурсной комиссии. В неё теперь входят представители центров компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения (ЦКР), созданных по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина в 2022 году.

Требований к объёму выручки и срокам существования юридического лица нет. При этом, исходя из опыта предыдущих отборов, лучших результатов добиваются команды, которые уже совершили первые продажи и получили обратную связь от своих клиентов, пояснили в ФРИИ.

К примеру, в ходе одного из уже состоявшихся акселераторов был доработан онлайн-сервис «Метранпаж», который позволяет пользователям самостоятельно получить вёрстку книги на профессиональном уровне без дизайнеров-верстальщиков, зато с экономией 90% времени и 80% бюджета. «В ходе акселерации мы получили ценный фидбек от экспертов и пересобрали нашу команду. Нам удалось увеличить процент регистраций на 375%, а также заключить семь соглашений о намерениях с заинтересованными в нашем продукте издательствами и даже подписать договор с такой крупной компанией, как МТС», — сообщил руководитель проекта Кир Витковский.

Проект ещё одной компании — выпускника акселератора связан с платформой онлайн-обучения и с курсами для саморазвития Atmaspace. Как и в двух предыдущих разработках, команде удалось сэкономить время пользователям.

«Это маркетплейс с онлайн-курсами и вебинарами в области ментального здоровья, психологии и личностного роста, где собраны только проверенные эксперты. Для онлайн-школ мы даем платформу с целевой аудиторией. Для отдельных лиц предлагаем отобранных профессионалов из запрашиваемой ими сферы. Крупным компаниям Atmaspace помогает сформировать социальные пакеты и повысить лояльность сотрудников посредством заботы об их ментальном благополучии», — рассказала руководитель проекта Atmaspace Дарина Соломахина. По её словам, на выходе из акселератора команда нашла новые точки роста, которые не только увеличивали доход, но и сформировали два отдельных высокодоходных направления с увеличением роста аудитории — это эксперты, онлайн-школы и потребители.

Как сообщало ИА Регнум, поддержка отечественной ИТ-отрасли, в том числе посредством программ акселерации, проводится по национальному проекту «Цифровая экономика», ключевая цель которого — обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий и платформ в экономике и социальной сфере, преимущественно на базе отечественных разработок. Для этого в стране создается информационная инфраструктура, ведется подготовка квалифицированных кадров, а также создаются условия для развития высокотехнологичного бизнеса, что повышает конкурентоспособность страны на глобальном рынке и укрепляет национальную безопасность.

Акселератор «Спринт» выступает одной из мер государственной поддержки ИТ-компаний и проектов, которые направлены на отечественный рынок. Это бесплатная программа ускоренного развития бизнеса, предназначенная для российских ИТ-предпринимателей.