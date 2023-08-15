Лондон, 15 августа, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Многие из тех граждан Украины, кто добровольно вступил в ВСУ в первые дни спецоперации (СВО), уже погибли, ранены или истощены, остальные прячутся по домам и предупреждают друг друга о рейдах военкомов, пишет 15 августа британская газета Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В первые недели после начала СВО сотни тысяч обычных украинцев добровольно вызвались служить на фронте. Однако более года спустя большая часть из этих первоначальных новобранцев уже мертвы, ранены или просто истощены, и армия нуждается в новых рекрутах, чтобы пополнить ряды», — говорится в публикации.

В настоящий момент, отмечает Guardian, мобилизовать приходится гораздо более нежелающих воевать людей. Многие украинцы предпочитают не выходить из дома, опасаясь мобилизации.

«Есть две категории людей — одни уже в армии, а другие боятся выходить на улицу, чтобы их не мобилизовали, и никакая зарплата не заставит их покинуть свои дома», — заявил изданию владелец одной из фабрик на востоке Украины.

Как передавало ИА Регнум, 10 августа глава украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что Киеву придётся провести мобилизацию ещё сотен тысяч людей. По его словам, это необходимо для ротации военных ВСУ, в данный момент находящихся в зоне боевых действий.

Ранее в украинской Верховной раде допустили проведение на Украине всеобщей мобилизации. По словам депутата Рады Александра Дубинского, зимой 2023–2024 годов в стране может быть объявлена полная мобилизация и власти уже начали готовиться к такому решению.