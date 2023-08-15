Вашингтон, 15 августа, 2023, 14:19 — ИА Регнум. НАТО не выдержит противостояния с Россией, поскольку некоторые страны альянса не готовы к прямому конфликту с Москвой, заявил 15 августа кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.

Julia Nikhinson — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший

«Конфликт на Украине — это разменная монета в политических играх США. Сейчас в этот конфликт втянуты все члены НАТО. Но если альянс вступит в (прямой. — Прим. ред.) военный конфликт с Россией, он развалится. Не все страны НАТО готовы конфликтовать с Россией. К примеру, Греция (не готова. — Прим. ред.)», — сказал политик в интервью британскому каналу GB News.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 15 августа президент России Владимир Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал, используя военные и невоенные средства давления на Москву. Это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями, напомнил глава государства.

Западные страны прямо называют Россию, Китай и их союзников своими стратегическими противниками, а значит, возможность прямого столкновения с НАТО очевидна, от начала полномасштабной войны Запад сдерживает только наличие у России ядерного оружия, заявил также 15 августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Запад, накачивая Украину вооружением, разжигает конфликт и повышает угрозу столкновения ядерных держав. Накануне, 14 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил дополнительную военную помощь Киеву на 200 млн долларов. Общий объём оказанной Киеву поддержки в Вашингтоне оценили более чем в 40 млрд долларов.