Москва, 15 августа, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Актёр Павел Устинов после ранения, полученного в зоне проведения специальной военной операции, потерял чувствительность ладони, об этом он рассказал 15 августа в эфире ток-шоу «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия».

Максим Блинов/РИА Новости Актер Павел Устинов

«Мы в очередной раз были на позиции, на линии соприкосновения с противником. По нам работала артиллерия, ракеты прилетали всё ближе и ближе. Нам пришлось прятаться в подвале. В очередной из прилетов мне нужно было определить, по какой цели работает артиллерия. Как только я начал выходить, меня дверью отшибло обратно, взрывной волной», — рассказал актёр.

Устинов и его товарищи по отряду получили сообщение, что их соседей завалило в подвале в результате обстрела, и отправились на помощь, сообщил также актёр.

В результате ранения Устинов повредил нервы, мышечные ткани и сухожилия на левой ладони, рука потеряла чувствительность и силу, процесс восстановления всё ещё продолжается, рассказал актёр.

Отвечая на вопрос журналиста, он сказал, что в зоне военного конфликта каждый человек чувствует страх, но его преодоление, отметил Устинов, помогает человеку понять, на что он способен.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года бывший игрок московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Андрей Соломатин рассказал, что вступил в ряды фанатского батальон «Эспаньола» и отправился в зону спецоперации. С октября 2022 года он возил гуманитарную помощь военным в зону СВО, а позднее подписал контракт. Соломатин рассказал, что получил позывной Солома и уже прошёл боевое крещение.