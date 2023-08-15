Тула, 15 августа, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Тульский областной суд приговорил местного жителя к 23 годам колонии строгого режима за истязание и убийство шестилетнего сына своей сожительницы, сообщили 15 августа в региональном главном управлении СКР.

Иван Шилов ИА Регнум

Суд установил, что 36-летний мужчина на протяжении месяца причинял шестилетнему пасынку физические и психические страдания, избивая его.

31 января между ребёнком и его отчимом произошёл конфликт на почве личной неприязни, в результате которого мужчина нанёс мальчику множественные удары руками, ногами и ремнём с металлической пряжкой по различным частям тела. От полученных травм шестилетний ребёнок скончался.

В итоге Тульский областной суд приговорил подсудимого к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, ранее жителю Тывы предъявили обвинение в убийстве новорождённого сына. Мужчина поссорился с женой, схватил ребёнка и бросил на пол. Младенец получил тяжёлые травмы и на следующий день скончался в больнице.

Следственный комитет по Ростовской области заподозрил 37-летнего жителя города Гуково в покушении на убийство восьмимесячного ребёнка. По информации ведомства, мужчина, находясь по месту жительства в нетрезвом состоянии, нанёс удары сыну своей сожительницы.