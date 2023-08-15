Кубинка, Московская область, 15 августа, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Серийное производство разведывательно-ударного тепловизионного комплекса «Блокпост» началось в России. Об этом 15 августа сообщили в конструкторском бюро «Астрон» в ходе форума «Армия-2023».

Донат Сорокин/ТАСС БПЛА 400Т

«Комплекс дальней тепловизионной разведки «Блокпост» претерпел модернизацию: стал более безопасным для оператора и приобрел новую функцию — возможность нанесения удара», — сообщили в «Астроне».

Отмечается, что комплексы будут направлены для применения в зону специальной военной операции, речь идёт о нескольких тысячах изделий.

В бюро рассказали, что в систему интегрированы беспилотные летательные аппараты. Комплекс позволяет синтезировать панорамный обзор с возможностью отправить для доразведки дрон в интересующий участок. Таким образом, увеличивается дальность действия и появляется возможность детального обзора той или иной зоны.

В систему входят наземная оптико-электронная станция, а также дрон с тепловизионным каналом.

Как сообщало ИА Регнум, на форуме «Армия-2023» представлена перспективная система контрбатарейной борьбы, созданная на базе комплексов «Пенициллин» и «Планшет-А». Система позволяет обнаруживать на расстоянии до 38 км позиции артиллерии противника, определять их точные координаты, используя автоматизированные средства управления огнём, в кратчайшие сроки обеспечивать их поражение.