Москва, 15 августа, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Украинские власти не хотят идти на мирные переговоры, к которым подталкивают США, поэтому советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк продолжает требовать вооружение от Запада. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Soeren Stache/dpa/Global Look Press ЗРК Patriot

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украине необходимы системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны, а не переговоры с Россией. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По мнению политолога Мезюхо, Подоляк как должностное лицо может знать о некоторых планах Запада по побуждению Украины к переговорному процессу.

«Скорее всего, США уже начали готовить Украину к тому, что она должна любым возможным способом договориться с Россией о заморозке конфликта. США понимают, что они проигрывают вооружённое противостояние Украины и им необходимо время для того, чтобы успеть выкачать из Украины те ресурсы, которые там ещё остались. И подготовиться к новой фазе противостояния с Россией», — отметил Мезюхо.

По его мнению, в посте Подоляк не просто делится мыслями, а обращается напрямую к США, которые насильно подталкивают Киев к переговорам.

«Думаю, что обращения тщетны. В логике американцев включаются чисто математические модели — они понимают, сколько у Киева есть оружия, сколько осталось живой силы. А ресурсные мобилизационные возможности не безграничны», — объяснил политолог.

Также эксперт призвал рассматривать в комплексе сообщения недавних дней, тем более что становится видна ещё одна любопытная деталь.

«Наверное, не просто так прошла информация о том, что Украину ждёт очередная волна приватизации имущества. Получается, Запад собирается скупить за бесценок то, что ещё было не продано», — допустил Мезюхо.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил фонду госимущества продолжить в этом году малую приватизацию в стране и начать большую. Шмыгаль отметил, что в настоящее время в управлении государства находятся более трех тысяч объектов, а 109 из них определены как стратегические.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не готова идти на уступки и отказываться от «мирного плана Зеленского», а гибкость может быть проявлена Киевом только в том, чтобы поменять местами его пункты. Он добавил, что Украинская сторона не собирается вести переговоры с президентом России.

7 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об отсутствии компромиссов в виде немедленного прекращения огня. Он подчеркнул, что единственным фундаментом для возможных будущих переговоров является «формула мира» Владимира Зеленского.

Ранее спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Украина не заинтересована в прекращении или заморозке военного конфликта, особенно после неудачного контрнаступления Вооружённых сил Украины, начавшегося 4 июня.

Украинская сторона всячески отвергает возможность переговоров с Россией вплоть до законодательного уровня. Президент Украины Владимир Зеленский подписал в октябре 2022 года указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Документ ввёл в действие соответствующее решение украинского Совета национальной безопасности и обороны. О своём нежелании проводить переговоры с российским лидером глава Украины заявлял ранее и в одном из своих выступлений.

При этом Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не отказывалась от мирных переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Президент России указал, что если США и ЕС действительно хотят мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву и побудить его сесть за стол переговоров.