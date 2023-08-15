Москва, 15 августа, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Банк России допускает дополнительное повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков, сообщила 15 августа пресс-служба регулятора.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели», — говорится в релизе.

В ЦБ отметили также, что процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году.

«И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки», — прокомментировал регулятор.

Как указали в российском Центробанке, текущий уровень ключевой ставки в 12% соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления. Повышение ключевой ставки до 12%, добавили в пресс-службе ЦБ, направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году.

Как передавало ИА Регнум, Центральный банк России на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку до 12%. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года.

На момент публикации решения Банка России в 10:30 мск доллар на Московской бирже снижался на 2,25% и находился на уровне 95,47 рубля, евро торговался на уровне 104,29 рубля (минус 2,58%). Юань находился на отметке 13,06 рубля (минус 2,46%). Однако к 11:45 мск курс доллара перешёл к росту и находился на отметке 98,22 рубля (плюс 0,56%), евро рос до 107,42 рубля (плюс на 0,35%). В то же время юань прибавлял 0,2%, поднимаясь до отметки 13,418 рубля.

По мнению директора федерального методического центра по финансовой грамотности, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Перепелицы, основной причиной ослабления курса рубля стал дисбаланс торговых потоков (превышение импорта над экспортом) и отмена обязательной продажи валютной выручки. На нормализацию курса может уйти около полутора месяцев, за это время курс вернётся к диапазону 82–87 рублей за доллар.