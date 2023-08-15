Уфа, 15 августа, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Хоккеисты и руководство уфимского клуба «Салават Юлаев» почтили память игрока команды Родиона Амирова, умершего от рака. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба команды.

Алексей Филиппов/РИА Новости Родион Амиров

Игроки вышли к мемориалу перед центральным входом «Уфа‑Арены», возложили цветы и почтили память Амирова.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа Родион Амиров скончался на 22-м году жизни. Он родился в 2001 году в Салавате (Башкирия). С 2019 года играл в составе «Салавата Юлаева», в 2020-м был выбран на драфте НХЛ канадским клубом «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 15-м номером.

По словам агента Дэна Мильштейна, обострение болезни Амирова случилось в октябре 2022 года. Это был рак четвёртой степени — опухоль головного мозга. Тогда врачи в Торонто дали хоккеисту шесть месяцев. После этого спортсмен вернулся в Россию, где доктора ещё 10 месяцев боролись за его жизнь, но две недели назад пришли к решению отвезти его в Германию, где был последний шанс на лечение. Амиров умер в Мюнхене.