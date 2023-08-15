Москва, 15 августа, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Запад требует возвращения к демократии в Нигере почти любыми средствами, при этом в 2014 году они почти проигнорировал смещение легитимной власти на Украине, заявил 15 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.

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«Как дружно Запад сейчас реагирует на государственный переворот в Нигере, требуя восстановления демократии чуть ли не любыми средствами. Тогда, в феврале 2014 года, смещение легитимного президента произошло, повторюсь, через кровавый госпереворот», — сказал он.

При этом Лавров добавил, что срежессировали эти кровавые события на Украине в феврале 2014 года Вашингтон и Брюссель.

«Подобные примеры лицемерия и двойных стандартов можно приводить бесконечно», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА Регнум, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Президентская гвардия заблокировала президента страны Мохаммеда Базума с женой и сыном в резиденции и объявила о его свержении.

На внеочередном саммите в Абудже 10 августа Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение о подготовке к развертыванию резервных сил организации, которые могли бы осуществить вооруженное вторжение в Нигер с целью освобождения свергнутого президента. В свою очередь нигерские военные выразили готовность дать отпор любому иностранному вмешательству.

Однако 11 августа ЭКОВАС перенесло на неопределенный срок встречу глав генштабов государств, которые входят это сообщество. На мероприятии должны были обсудить дальнейшие планы по активации и развёртыванию резервных сил организации.

Тем временем Евросоюз готовит введение индивидуальных санкций против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по «восстановлению демократии» в республике. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель уточнил, что Евросоюз продолжит поставки в Нигер гуманитарной помощи и останется на стороне народа страны, «в особенности во имя защиты их прав человека».