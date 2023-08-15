Москва, 15 августа, 2023, 12:57 — ИА Регнум. В Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу РФ в феврале задержали трех граждан Болгарии. Об этом сообщил телеканал Би-би-си.

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Посол России в Варшаве Сергей Андреев 14 августа сообщали о том, что в МИД Польши была направлена нота для выяснения обстоятельств задержания российских граждан якобы за шпионаж. По словам дипломата, Польша не проинформировала российскую консульскую службу о задержании россиян, как этого требует Венская конвенция о консульских сношениях.