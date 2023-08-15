Москва, 15 августа, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Интернет-платформа Reddit оштрафована на 2 млн рублей за неудаление запрещённой в России информации. Об этом 15 августа сообщили в мировом суде Таганского района Москвы.

Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отмечается, что компания Reddit Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей.

Протокол в отношении Reddit был составлен в связи с размещённой на платформе информацией о запрещённом в России движении АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и недостоверной информацией о проведении специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую корпорацию Apple за неудаление запрещённой в России информации. Компания была оштрафована на 400 тысяч рублей. Ранее на неё составили протокол за неудаление из приложения Apple Podcasts двух подкастов, направленных на дестабилизацию политической обстановки в РФ.