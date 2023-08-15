Анкара, 15 августа, 2023, 12:45 — ИА Регнум. В Стамбуле полицейские задержали «важного фигуранта» по делу об убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова, пишет 15 августа газета Sabah.

Денис Соловых/ТАСС Бюст чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турции Андрея Карлова, установленный на территории российского посольства в Анкаре

«Департамент полиции Стамбула в ходе операции в Бейликдюзю задержал «важную персону» в деле об убийстве российского посла Андрея Карлова», — пишет газета.

В ходе обыска по месту жительства полицейские изъяли мобильный телефон, две сим-карты и карту памяти.

Также газета опубликовала фото задержанной. В кадре женщину ведут в полицейское управление, при этом не видно ее лица.

Утверждается, что задержанная является членом запрещенной в Турции организации Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО), с которой Анкара связывает попытку военного переворота в 2016 году.

Как сообщало ИА Регнум, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки. Его убийцу, полицейского Мевлюта Алтынташа на месте ликвидировали сотрудники безопасности.

В 2018 году по подозрению в причастности к убийству был задержан бывший сотрудник управления информационных технологий и связи Турции.

Турецкие следователи считают, что задержанный выполнял роль «куратора» в убийстве дипломата. Он действовал со стороны ФЕТО, лидера которой, оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, Анкара считает ответственным за преступление.