Москва, 15 августа, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Курс рубля в ходе торгов на Мосбирже возобновил снижение к евро, доллару и юаню после роста на фоне решения Банка России повысить ключевую ставку до 12% годовых. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

На момент публикации решения Банка России в 10:30 мск доллар снижался до 2,25% и находился на уровне 95,47 рубля, евро торговался на уровне 104,29 рубля (минус 2,58%). Юань находился на отметке 13,06 рубля (минус 2,46%).

Согласно данным на 10:58 мск, доллар снижался до 1,38% и находился на уровне 99,01 рубля, евро торговался на уровне 108,21 рубля (минус 1,08%). Юань находился на отметке 13,53 рубля (минус 1,05%).

К 11:45 мск курс доллара на Московской бирже перешёл к росту и находился на отметке 98,22 рубля (плюс 0,56%), евро рос до 107,42 рубля (плюс на 0,35%). В то же время юань прибавлял 0,2%, поднимаясь до отметки 13,418 рубля.

Как передавало ИА Регнум, Центральный банк России на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку до 12%. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года.

По мнению директора федерального методического центра по финансовой грамотности, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Перепелицы, основной причиной ослабления курса рубля стал дисбаланс торговых потоков (превышение импорта над экспортом) и отмена обязательной продажи валютной выручки. На нормализацию курса может уйти около полутора месяцев, за это время курс вернётся к диапазону 82–87 рублей за доллар.