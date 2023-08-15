Рим, 15 августа, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Украина не готова идти на уступки и отказываться от «мирного плана Зеленского», гибкость может быть проявлена Киевом только в том, чтобы поменять местами его пункты. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов.

РИА Новости

«Мы можем изменить последовательность пунктов, если хотите», — сказал он в интервью газете la Repubblica, отвечая на вопрос о возможности сделать «план Зеленского» «более гибким».

Также Данилов опроверг информацию о давлении, которое якобы оказывают союзники на Украину для начала переговоров с Россией.

«Сообщения об этом якобы давлении ничем не подтверждаются. Они существуют только в интернете», — сказал он.

Украинская сторона не собирается вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заключил Данилов.

Как передавало ИА Регнум, ранее спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Украина не заинтересована в прекращении или заморозке военного конфликта, особенно после неудачного контрнаступления Вооружённых сил Украины, начавшегося 4 июня.

7 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об отсутствии компромиссов в виде немедленного прекращения огня. Он подчеркнул, что единственным фундаментом для возможных будущих переговоров является «формула мира» Владимира Зеленского.