Москва, 15 августа, 2023, 13:02 — ИА Регнум. На Украине действуют программы по разработке биологического оружия, но они нелегальны, хоть и находятся под ведением Пентагона, а заявление кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего о создании на Украине биолабораторий в очередной раз подтверждает факт их существования. Таким мнением поделился в беседе с ИА Регнум политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Петр Ковалев/ТАСС

Ранее кандидат в президенты США от демократической партии Роберт Кеннеди-младший во время интервью Такеру Карлсону заявил, что США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию. Он рассказал, что в этом оружии используются методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению. Кеннеди-младший отметил, что в 2001 году США вкладывали много денег в биооружие, но, чтобы «не нарушить» Женевскую конвенцию, передали управление биологической безопасностью ведомству в Минздраве. Политик добавил, что при разработке каждого биологического оружия нужна вакцина, поскольку всегда существует вероятность действия в обратном направлении.

Политолог Ордуханян напомнил, что подобные сообщения о существовании биолабораторий уже появлялись в прессе разных стран, а потому Кеннеди-младший не открыл секрет, как, возможно, он хотел. По мнению американиста, в информации о биолабораториях на Украине есть другая любопытная деталь.

«Когда эти биолаборатории создавались на Украине, то контракт заключался министерством здравоохранения республики, но со стороны США подписывал его Пентагон. Это без слов Кеннеди-младшего говорит о характере этих лабораторий, о целях, которые там ставятся, и исследуют они там явно не вакцину против вируса. Наверняка, используются совершенно конкретные боевые вещества, которые причём и запрещены конвенциями», — отметил Ордуханян.

Как объяснил политолог, что изначально департамент здравоохранения США отказался в этом участвовать, тем более что у медиков не было достаточных прав для допуска на секретные объекты.

«Даже минобороны — это такая ширма благообразности, которая прикрывает легальность. Как это всё будет распространяться — вопрос, и там будут действовать секретные службы. И здесь мы должны быть готовы к любым провокациям. Но это всё экстерриториально. Украина не подписывалась на эти соглашения будучи в новом статусе, поэтому всё что там происходит — точно также как нелегальные тюрьмы. И здесь американцы играют на своём любимом поле», — заключил американист.

Также он обратил внимание на то, что пока само заявление Кеннеди-младшего — не более, чем частное мнение. Особую ценность и вес оно могло бы получить, когда кандидат занял бы пост президента, но именно поэтому, по словам Ордуханяна, у Кеннеди-младшего нет шансов.

В свою очередь кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман объяснил, что своим «откровенным» заявлением кандидат в президенты пытается дискредитировать действующую администрацию Белого дома и упрекнуть Джо Байдена.

«Другое дело, что Кеннеди-младший пытается припугнуть американское население отсутствием вакцины, в случае если созданное оружие обратится против них самих. И тут он пытается упрекнуть действующую администрацию США в безрассудной политике — мол оружие создали, но не подготовились, если вдруг оно ударит по американской нации. Он апеллирует к страхам потенциальных избирателей и пытается донести мысль, что США ведёт рискованную политику, не защитив при этом собственных граждан», — отметил Фельдман.

По его мнению, кандидат от демократической партии не заинтересован, чтобы его государство теряло лицо на международной арене и представлялось агрессором, коим оно на самом деле является. А потому пытается набросить тень на Байдена и сместить его с лидирующих позиций в рейтинге кандидатов партии. Фельдман отметил, что подобные заявления как минимум привлекают внимание избирателей к фигуре Кеннеди-младшего.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Запад мог размещать свои биолаборатории на Украине в том числе для того, чтобы скрыть сам факт проведения разработок биологического оружия. Он напомнил, что страны — участницы конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биооружия обязаны регулярно обнародовать данные о том, какие лаборатории работают на их территории.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал об использовании Пентагоном украинских специалистов в области оружия массового поражения. По данным Минобороны, Пентагон через центр на Украине осуществлял программу по усилению вируса птичьего гриппа.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе визита в Индию заявил, что не только Украина стала местом для проведения биологической деятельности США. По его словам, на прицеле Вашингтона также находятся Грузия, Молдавия и ряд стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).