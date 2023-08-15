Москва, 15 августа, 2023, 12:27 — ИА Регнум. По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, сообщила 15 августа пресс-служба Кремля.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

Как говорится в релизе, российский лидер обсудил по телефону с малийским коллегой двусторонние отношения, а также ситуацию вокруг Нигера.

«В продолжение российско-малийских переговоров на высшем уровне, прошедших 29 июля в Санкт-Петербурге, обсуждён ряд вопросов дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений», — говорится в заявлении на сайте Кремля.

Во время телефонного разговора лидеры двух стран уделили особое внимание обстановке в Сахаро-Сахельском регионе. В частности, подчёркнута важность урегулирования ситуации вокруг Нигера исключительно мирными политико-дипломатическими средствами.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента Мохамеда Базума. Возглавивший путч полковник Амаду Абдрамане пояснил, что военные выступили против лидера страны «из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления». Командование Вооружённых сил Нигера поддержало мятежников.

10 августа президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара заявил, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) вслед за США и Францией поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Глава республики добавил, что его страна отправит для вторжения от 850 до 1100 тысяч своих военнослужащих.

Однако 11 августа ЭКОВАС перенесло на неопределенный срок «по техническим причинам» встречу глав генштабов государств, которые входят в это сообщество. На мероприятии должны были обсудить дальнейшие планы по активации и развёртыванию резервных сил организации. Тем временем глава правящего в Нигере после госпереворота «Национального совета по защите отечества» (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани 14 августа дал согласие на начало переговоров с лидерами ЭКОВАС.