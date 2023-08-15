Москва, 15 августа, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Актриса Кима Мамедова (Дандурова) скончалась на 88-м году жизни в районе Сокольники в Москве. Она была звездой известных советских фильмов. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

©Кадр из к/ф Сказание о любви, 1961г, СССР

13 августа соседи артистки вызвали ей скорую помощь в квартиру на улице Гастелло. Но медики уже ничем не смогли ей помочь, Кима Алексеевна скончалась.

«В квартире на улице Гастелло нарядом скорой помощи была констатирована смерть 87-летней женщины, причиной которой стала сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Мамедова (Дандурова) Кима Алексеевна родилась 27 февраля 1936 года. Отец Кимы Алексей Степанович Дандуров был инженером-механиком и начальником автобазы «Интурист». За две недели до рождения дочери его обвинили в связи с троцкистами, а когда Киме было три месяца, его осудили и выслали в исправительно-трудовой лагерь на Колыму на золотодобывающий прииск «Полярный». Мать девочки Матрёна Денисовна вскоре попала в психиатрическую лечебницу. Её 2-летнюю дочь Киму и 4-летнего сына Степана отправили в детский дом. Там они находились почти до 1944 года. Позже им удалось воссоединиться. В 1956 году Кима вышла замуж за студента консерватории Мамедова, но брак оказался недолгим. Она получила образование на вокальном отделении Московского музыкального училища. Кима работала секретарем строительной организации и снималась в кино.

Она исполнила роли в таких фильмах, как «Настоящий друг», «Сказание о любви», «Телефонистка», «Это сладкое слово — свобода!» и других.