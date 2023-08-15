Москва, 15 августа, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков оштрафован на 40 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Об этом 15 августа сообщили в Тверском суде Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что Квачков признан виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей.

В декабре 2010 года Квачков был арестован по обвинению в организации военного мятежа, призывах к насильственному свержению государственного строя и пропаганде терроризма.

В 2013 году он был приговорён к 13 годам тюрьмы, однако позднее срок был сокращён до восьми лет. В феврале 2019 года его освободили в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года суд в Москве приговорил к семи годам заключения бывшего сотрудника столичной полиции Сергея Веделя за распространение фейков о российской армии. Он вырос в русскоязычной семье в украинском городе Буча и в телефонных разговорах с коллегами негативно отзывался о действиях российских бойцов.

В марте 2023 года суд в Тульской области приговорил к двум годам колонии местного жителя Алексея Москалёва за дискредитацию российских военнослужащих. Сначала его приговорили к штрафу, но мужчина продолжал публиковать в соцсети лозунги, направленные против Вооружённых сил.