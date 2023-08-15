Москва, 15 августа, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Международный уголовный суд (МУС) называет спасение российской стороной детей из зоны боевых действий преступлением, не замечая при этом гибели детей Донбасса от рук Киева, заявил 15 августа глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«МУС настолько обезумел, что называет спасение детей из зоны боевых действий преступлением, при этом он в упор не замечает убийство детей Донбасса, ставших жертвами бомбардировок украинских неонацистов», — сказал он.

С 2014 года и до начала спецоперации только в Донецкой Народной Республике (ДНР), напомнил Нарышкин, по официальным данным, погибли 4 тыс. 374 человека, в том числе 91 ребенок. «И ни одна западная структура на это не отреагировала», — подчеркнул глава СВР.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Обвинения касались якобы их причастности к «совершению военных преступлений на Украине». В документах МУС указано, что речь идёт о якобы незаконном перемещении детей в Россию.

Следственный комитет России 20 марта возбудил уголовное дело против прокурора МУС Карима Ахмада Хана, а также судей Розарио Айталы, Серхио Годинеса и Томоко Аканэ. Следствие считает их действия незаконными, поскольку оснований для привлечения к уголовной ответственности президента и омбудсмена нет. В мае МВД объявило в розыск Карима Хана, в июне — Розарио Айтале, а в июле Томоко Аканэ.

Решения МУС не имеют для России никакого значения, в том числе с правовой точки зрения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Это связано с тем, что Россия не участвует в Римском статуте Международного уголовного суда и обязательств по нему не несёт.

Об этом же заявил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия не признает МУС и его юрисдикцию. При этом Песков подчеркнул, что ни международные судейские органы, ни иные члены международного сообщества долгое время не обращали внимания на разрушение мирной инфраструктуры и убийства мирных граждан, которые Украина устроила в Донбассе.