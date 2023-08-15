Москва, 15 августа, 2023, 12:19 — ИА Регнум. На форуме «Армия-2023» представлена перспективная система контрбатарейной борьбы, созданная на базе комплексов «Пенициллин» и «Планшет-А». Об этом 15 августа сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Максим Блинов/РИА Новости Выставка военной техники на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Система позволяет обнаруживать на расстоянии до 38 км позиции артиллерии противника, определять их точные координаты, используя автоматизированные средства управления огнём в кратчайшие сроки обеспечивать их поражение.

Отмечается, что в состав технического решения входят автоматизированный артиллерийский комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин» и комплекс управления огнём артиллерии «Планшет-А». При этом в качестве средств поражения в комплексе могут использоваться любые артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня, находящиеся на вооружении.

Уточняется, что комплекс «Пенициллин», который был разработан входящим в «Росэлектронику» НИИ «Вектор», предназначен для разведки огневых позиций артиллерийских орудий, миномётов, реактивных систем залпового огня, тактических и зенитных ракет. В отличие от аналогичных систем комплекс функционирует не на принципах радиолокации, а совмещая звуковую и тепловую разведку, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление.

«Пенициллин» фиксирует акустические и тепловые сигналы от разрывов снарядов и выстрелов артиллерии, наносит их на электронную карту. Сопряженный с «Пенициллином» комплекс управления огнём артиллерии «Планшет-А» разработки ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы») обрабатывает полученную информацию, производит расчёт установок для стрельбы, затем передает их командирам орудий для последующего подавления артиллерии противника. Уточняется, что среднее время определения координат цели и цикла управления составляет не более одной минуты.

Комплекс «Планшет-А» может управлять стрельбой практически всех состоящих на вооружении артиллерийских систем и всей номенклатуры боеприпасов. Его можно адаптировать под любое артиллерийское подразделение, в том числе и смешанного типа.

«Планшет-А» обеспечивает оперативное управление и ведение контрбатарейной борьбы, сводит к минимуму время от получения целеуказания до поражения объекта», — приводит пресс-служба слова генерального директора АО «ВНИИ «Сигнал» Владимира Пименова.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности заявил, что Запад предпринял беспрецедентные попытки сорвать форум «Армия», но они провалились.

Форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа. В ходе его работы представлены образцы вооружений, которые эффективно показали себя в ходе спецоперации, а также новинки российского ВПК.

По словам Шойгу, Минобороны планирует заключить на форуме контракты на общую сумму более 433 млрд рублей. В работе салона примут участие около 1500 предприятий, которые представят около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.

Госкорпорация «Ростех» представила на «Армии-2023» модернизированный штурмовой бронежилет повышенного класса защиты «Оберег», у которого была увеличена площадь защиты, при этом его вес был уменьшен за счет новых материалов.

На «Армия-2023» холдинг «Росэлектроника» представил обновлённую модификацию системы управления войсками «Поляна-Д4М1». Данный комплекс получил возможность заниматься авиацией Военно-воздушных сил и Военно-морского флота.