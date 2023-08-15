Уссурийск, Приморский край, 15 августа, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело после прорыва дамбы в Уссурийске, в результате которого были подтоплены пять домов, сообщили в Генеральной прокуратуре 15 августа.

Юрий Смитюк/ТАСС Сотрудники спасательных служб во время помощи местным жителям после подтопления микрорайона в Уссурийске

«Прокурор Приморского края направил результаты проверки в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба)», — отметили в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что работы по строительству дамбы в установленный срок выполнены не были. Завершили лишь 9 из 11 этапов работ. Именно это и привело к частичному повреждению объекта в ситуации паводка. Заказчик работ не проконтролировал их должным образом, отметили также в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум ранее, прорыв дамбы в Уссурийске произошел 12 августа. В городе выпало 132,8 мм осадков. Уровень реки Раздольной повысился на 300 см, реки Раковы — на 438 см. Один из микрорайонов города и 11 сел оказались отрезанными от автомобильного сообщения.

Для эвакуации жителей были организованы лодочные переправы, а также пункты временного размещения. В девяти муниципалитетах края был введён режим ЧС.

В целом в Приморском крае из-за паводка были затоплены 4368 жилых домов в 16 муниципальных образованиях, 5654 приусадебных участка, 43 участка автомобильных дорог, 28 населённых пунктов были отрезаны от транспортного сообщения. Из зоны подтопления эвакуировали более 2 тысяч человек, в том числе 405 детей.