Москва, 15 августа, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Уровень непредсказуемости ситуации в мире растёт, заявил 15 августа директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Сергей Бобылев/ТАСС Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

«Пожалуй, главная проблема Вашингтона — это его стремительно растущая оторванность от реальности», — сказал Нарышкин на XI Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, элита США уже давно живёт в известном ей «одном радужном мире», Штаты по-прежнему безраздельно «хозяйничают на планете и обладают исключительным правом надзирать и наказывать».

Кроме того, Вашингтон пытается заставить другие страны верить в то, во что уже не верят сами США.

«Лицемерие и цинизм несовместимы с моральным лидерством, тем более с мессианством», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Нарышкин заявил, что западные элиты глубоко заблуждаются, когда считают, что Россию можно сокрушить силой оружия. По его словам, некоторые элиты на Западе пришли к мысли о возможности победить Россию. Из-за этого брошены в бой украинские военные и наёмники из западных стран, которые теперь гибнут за чуждые им интересы правящих кругов США и НАТО.