Москва, 15 августа, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Факты вопиющей коррупции в семье президента США Джо Байдена стали притчей во языцех, но под давлением Белого дома любое расследование заканчивается «пшиком». Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.

EPA/ALEXIS C. GLENN/POOL/ТАСС Президент США Джо Байден и его сын Хантер Байден

Он обратил внимание на то, что практически постоянно всплывает новая информация о том, что в США какой-нибудь законодатель или чиновник попался на использовании служебных полномочий в целях личного обогащения.

«А факты вопиющей коррупции в семье самого президента Соединенных Штатов стали притчей во языцех. Они неоднократно становились предметом разбирательства компетентных американских органов, однако под давлением Белого дома расследования неизменно оканчиваются пшиком», — отметил он.

По его словам, пожалуй, главной проблемой Вашингтона является его стремительно растущая оторванность от реальности. Нарышкин обратил внимание на то, что элита США давно живёт в известном ей одном радужном мире, при этом Соединённые Штаты по-прежнему безраздельно хозяйничают на планете и обладают исключительным правом надзирать и наказывать.

По мнению директора Службы внешней разведки, США пытаются заставить другие государства верить в то, во что уже не верит сам Вашингтон.

Как передавало ИА Регнум, семья президента США Джо Байдена в период его работы вице-президентом получала миллионы долларов зарубежного финансирования, в том числе от олигархов из России, Казахстана и Украины. Об этом говорится в опубликованном 9 августа меморандуме о банковских документах. Документ показал председатель комитета по надзору и подотчётности палаты представителей США Джеймс Комер. По его словам, во время вице-президентства Джо Байдена его сын Хантер продавал его как «бренд», чтобы получить миллионы от олигархов.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти потребовал инициировать импичмент американскому лидеру после расследования дела о коррупции, в котором фигурирует его сын Хантер. Маккарти выразил уверенность, что такой шаг позволит получить доступ ко всей необходимой информации, и подчеркнул, что это единственный способ докопаться до истины.

Следователь Джозеф Зиглер также заявил на слушаниях в Конгрессе, что Хантер Байден и его деловые партнёры получили $17 млн от иностранных источников, в том числе $7,3 млн — от украинской энергетической компании Burisma.