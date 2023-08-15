Москва, 15 августа, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал о том, какими были последние дни нападающего уфимского «Салавата Юлаева» и клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Родиона Амирова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Jason Franson/Zuma/TASS Родион Амиров

По его словам, обострение болезни Амирова случилось в октябре 2022 года. Это был рак четвертой степени — опухоль головного мозга. Тогда врачи в Торонто дали хоккеисту шесть месяцев.

Амиров вернулся в Россию, где доктора в Сколково ещё 10 месяцев боролись за его жизнь, но две недели назад пришли к решению отвезти его в Германию, где был последний шанс на лечение.

«Но парень боролся. За полтора года, с февраля 2022-го, как бы плохо ему ни было, когда он уже не мог ходить и терял зрение, он ни разу не пожаловался ни на что», — сказал Мильштейн.

Он добавил, что «Торонто» и «Салават Юлаев» оказывали помощь игроку. Уфимский клуб подписал с ним контракт на следующий сезон, понимая, что он уже никогда не сыграет в хоккей.

«Когда в октябре 2022 года ему дали шесть месяцев и они прошли, в апреле 2023-го Родион сказал со смехом: «Ну что, эти канадские доктора ничего не знают. Вот я, здесь, живой, а они меня уже похоронили». Каждый прожитый день был как подвиг. Он вёл эту борьбу мужественно и стойко», — рассказал Мильштейн.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа Родион Амиров скончался на 22-м году жизни. Он родился в 2001 году в Салавате (Башкирия). Выступать на профессиональном уровне (в МХЛ) он начал уже в 2017 году в возрасте 16 лет за клуб «Топлар».

С 2019 года Амиров играл в составе «Салавата Юлаева». В 2020 году он был выбран на драфте НХЛ канадским клубом «Торонто Мэйпл Ливз» под общим 15-м номером.

На его счету 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 очков — 10 голов и восемь результативных передач. Также он провёл несколько матчей за молодёжную и первую сборные России.