Москва, 15 августа, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер на 86-м году жизни, сообщили 15 августа в Росгосцирке.

Л. Нерео/РИА Новости Народный артист РСФСР Андрей Николаев

Несколько дней назад СМИ писали, что артиста госпитализировали в одну из клиник. По данным Mash, у него диагностировали острую стадию механической желтухи. По другим данным, у него также обнаружили коронавирус.

Николаев был единственным в СССР обладателем приза «Золотая Маска Грока». Как профессор ГИТИСа, он был учителем Аллы Пугачевой и Александра Буйнова.

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