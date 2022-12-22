Москва, 15 августа, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Для того, чтобы закрыть всё украинское небо, Западу пришлось бы поставить Киеву сотни новейших системы ПВО и ПРО, что заняло бы не один год и обошлось в триллион долларов. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 августа заявил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Axel Heimken/dpa/Global Look Press ЗРК Patriot

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украине нужны не переговоры с Россией, а системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы «закрыть небо».

Как пояснил Кнутов, фраза о «закрытом небе» имеет два значения. Первое — это реальное использование систем ПВО и ПРО, а второе — это непосредственное участие НАТО, чья авиация должна обеспечить закрытое небо. Это то, что было в своё время в Ираке, в Ливии, частично в Сирии: любой самолет, кроме натовских, оказавшийся в воздухе, подлежит уничтожению — причём это делает авиация Североатлантического альянса.

Но, по слова Кнутова, слова Подоляка вызывают много вопросов.

«Мы через день-через два наносим мощнейшие удары по территории Украины с помощью беспилотников «Герань» и крылатых ракет. И представители войск противовоздушной обороны Украины заявляют о том, что все ракеты и беспилотники сбиты. Но если это так, то, значит, небо уже закрыто. И дополнительные системы ПРО и ПВО не требуются. Это говорит о том, что официальные представители войск противовоздушной обороны Украины постоянно лгут, когда говорят о поражённых российских беспилотниках и крылатых ракетах», — сказал Кнутов.

Но возможно ли создать такую систему ПРО/ПВО, чтобы закрыть хотя бы основные объекты на Украине? Как пояснил Кнутов, для этого потребовалась бы не одна сотня систем, которые должны быть новейшими, чтобы сопрягаться друг с другом — то есть быть совместимыми. Кроме того, нужна единая автоматизированная система управления всем этим комплексом зенитно-ракетных систем. Эту задачу нельзя выполнить за один-два года. И стоить это будет сотни миллиардов долларов, может быть под триллион. Вот в какие суммы обойдётся закрытие неба Украины.

«Так что слова Подоляка — это фантазии», — сказал Кнутов.

В то же время он согласился, что какие-то средства противовоздушной и противоракетной Запад продолжит давать. Но, как правило, это устаревшие системы. Новейшие даются с таким расчётом, чтобы посмотреть на их эффективность. Иными словами, Украину рассматривают в качестве полигона.

«Однако в основном дают технику конца XX века, которая бессильна против современных беспилотников и крылатых ракет», — подытожил Кнутов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам американского военного эксперта Скотта Риттера, ВС РФ за несколько последних месяцев уничтожили на Украине множество западных систем противовоздушной обороны, но Киев предпочитает об этом умалчивать.

До этого командующий объединёнными силами украинских войск Сергей Наев пожаловался на то, что украинским мобильным огневым группа сложно просчитать маршруты российских БПЛА. Именно так он объяснил, почему беспилотники ВС России долетают до Киева.

А бесполётную зону за счёт поставок западных систем ПВО Украина всё равно не получит, так как Запад не хочет оказаться втянутым в прямой военный конфликт с Россией. Такое предположение сделал экс-агент MI6 Аластер Крук.