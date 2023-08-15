Махачкала, 15 августа, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 35 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

РИА Новости Последствия взрыва на АЗС в Махачкале

«При проведении работ на месте завалов обнаружены тела еще двух человек», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 33 погибших, более 80 пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 августа в здании станции технического обслуживания автомобилей при производстве работ произошло возгорание. Пожар перекинулся на АЗС, после чего произошёл взрыв. В настоящее время устанавливаются причины трагедии.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. 15 августа в Дагестане объявлено днём траура.