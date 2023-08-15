Шойгу рассказал о попытках Запада сорвать форум «Армия-2023»
Москва, 15 августа, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Запад предпринял беспрецедентные попытки сорвать форум «Армия», проводимый под эгидой Минобороны России, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Запад предпринял беспрецедентные попытки сорвать форум «Армия», но они провалились. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
«Нам известно о беспрецедентных попытках Запада сорвать форум, проводимый под эгидой Минобороны России. Ваше участие в нём — яркое подтверждение провала этих деструктивных усилий», — заявил он.
Как передавало ИА Регнум, форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа. В ходе его работы представлены образцы вооружений, которые эффективно показали себя в ходе спецоперации, а также новинки российского ВПК.
По словам Шойгу, Минобороны планирует заключить на форуме контракты на общую сумму более 433 млрд рублей. В работе салона примут участие около 1500 предприятий, которые представят около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.