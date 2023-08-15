Москва, 15 августа, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Запад предпринял беспрецедентные попытки сорвать форум «Армия», проводимый под эгидой Минобороны России, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

РИА Новости/Павел Бедняков

Запад предпринял беспрецедентные попытки сорвать форум «Армия», но они провалились. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

«Нам известно о беспрецедентных попытках Запада сорвать форум, проводимый под эгидой Минобороны России. Ваше участие в нём — яркое подтверждение провала этих деструктивных усилий», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа. В ходе его работы представлены образцы вооружений, которые эффективно показали себя в ходе спецоперации, а также новинки российского ВПК.

По словам Шойгу, Минобороны планирует заключить на форуме контракты на общую сумму более 433 млрд рублей. В работе салона примут участие около 1500 предприятий, которые представят около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.