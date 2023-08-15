Москва, 15 августа, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности. Соответствующее видеообращение главы государства опубликовала 15 августа пресс-служба Кремля.

Кадр из видео. Администрация президента России Владимир Путин

«Представители оборонных ведомств, дипломаты и эксперты вновь собрались в Москве, чтобы обсудить вопросы глобальной и региональной повестки», — сказал Путин.

По его словам, такие открытые, честные, непредвзятые дискуссии сегодня крайне важны и востребованы, потому что всему мировому сообществу предстоит на равных созидать контуры будущего.

Глава государства подчеркнул, что последовательно идёт формирование многополярного мира, укрепляются новые экономические и политические центры, а большинство стран готово отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни.

«Всё это способно стать важной основой для стабильного и поступательного глобального развития, для справедливого, а главное — реального решения социальных, экономических, технологических и экологических проблем, для повышения качества жизни и благосостояния миллионов людей», — отметил президент.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, Россия не пригласила западные страны на Московскую конференцию по безопасности. В числе получивших предложение поучаствовать в работе форума — КНР, ЮАР, Индия, Израиль, Турция, Мексика, КНДР, Саудовская Аравия и ОАЭ. Также приглашения получили представители ООН, ОДКБ, ШОС, АСЕАН, Лиги арабских государств и Африканского союза.