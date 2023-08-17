Москва, 17 августа, 2023, 14:00 — ИА Регнум. С апреля 2020 года россияне получили уже более 1,1 млн ипотечных кредитов по сниженной ставке. Стартовавшая в России в разгар эпидемии коронавируса программа «Льготная ипотека» нацпроекта «Жильё и городская среда» задумывалась для повышения доступности ипотеки и поддержки строительной отрасли в условиях пандемии. Однако интерес к этой программе не спадает и сейчас, даже с учётом постоянно меняющихся экономических обстоятельств. По данным оператора программы «ДОМ. РФ», только с начала 2023 года было выдано свыше 180 тыс. кредитов.

Агентство проектного управления Приморского края

Чтобы интерес к программе возрастал, власти постоянно подстраивают её под актуальные экономические условия. Например, в 2022 году президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил о снижении ставки на новостройки до 7%. В конце прошлого года российский лидер вновь продлил программу — до июля 2024 года. Изменилась лишь процентная ставка — до 8%. Минимальный размер первоначального взноса остался прежним — от 15%. Банкам также продолжают компенсировать разницу недополученных процентных доходов.

«Принятые решения о сохранении и расширении программы льготной ипотеки позволили увеличить ипотечный портфель на 1,7 трлн рублей, что практически вдвое превышает показатель 2022 года», — доложил 8 августа Путину вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

kremlin.ru Совещание по вопросам развития строительной отрасли

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей, а для остальных регионов — 6 млн руб. Причём деньги можно потратить не только на квартиру в новостройке или на вторичном рынке. Также участник программы может приобрести дом или построить его на своём земельном участке.

Например, семья Сироткиных из Тольятти Самарской области решила увеличить жилплощадь перед рождением детей. Рассмотрев все возможные варианты, выбор супругов пал на строительство собственного дома. «Муж подсказал воспользоваться этой программой, хотя я сама работаю в банке. Мы давно хотели увеличить площадь, планируем детей и хотелось бы жилищный вопрос решить до их появления. И мы задумались о строительстве собственного дома, посчитали и поняли, что это выгодно. Ещё, конечно, приятно удивила простота получения кредита», — рассказала Валерия Сироткина.

Всего за время реализации программы «Льготная ипотека» в Самарской области выдано более 17,6 тыс. кредитов.

Ипотечная государственная программа поддерживает семьи и строительный рынок и в Нижегородской области. Около 80% всех новостроек в регионе реализуется с помощью привлечения заёмных средств, сообщили эксперты порталу Banknn.ru. За время реализации программы «Льготная ипотека» национального проекта «Жильё и городская среда» в Нижегородской области выдано более 45,8 тыс. кредитов.

Нижегородец Сергей Зверев признался, что никогда раньше не задумывался о собственном доме, пока не произошло пополнение в семье и не возник вопрос о расширении жилища. «Признаться, был приятно удивлен, что есть такая программа, направленная на постройку собственного дома. Это очень облегчило нам жизнь», — сказал он.

ГКУ «Пресс-служба правительства Нижегородской области» Нижегородская область

Положительно оценивают выдачу льготной ипотеки отдельным категориям и эксперты. «Мы анализировали в начале 2022 года выписки по строящимся домам, по продажам — в среднем около 60% пользуются ипотекой. Поддержать население с помощью внедрения льготной социальной ипотеки — это хорошее дело», — отмечает директор нижегородского центра научной экспертизы Татьяна Романчева.

Квартирный вопрос по-прежнему наиболее актуален для российской столицы. За всё время существования программы доля выданных кредитов по Москве составила 22,5% от общего объема. Всего выдано 133,8 тыс. кредитов, процент одобрения заявок в столице составляет 76%.

Улучшить жилищные условия по программе льготной ипотеки смогла московская бизнесвумен Ирина Писаренко. Женщина давно мечтала переехать ближе к центру столицы. Но ранее у нее не получалось взять кредит на выгодных условиях. Поставив свой бизнес на рельсы, она воспользовалась программой «Льготная ипотека». «Задумалась снова об улучшении жилищных условий, хотелось жить в современной новостройке. Благодаря программе удалось взять евродвушку под 3,7% годовых в районе Таганской. Безмерно счастлива, моя мечта начинает сбываться», — отметила Писаренко.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» ипотека становится доступнее, а в недавно построенных районах есть вся социальная и инженерная инфраструктура для комфортной жизни.

Благодаря федеральной программе «Стимул» в новых районах на всей территории нашей страны возводятся школы и детские сады, поликлиники и больницы, строятся инженерные коммуникации и развивается дорожная сеть.

«Развитая инфраструктура — обязательный фактор комфортных условий проживания граждан. Строить детские сады, школы, медицинские учреждения, дороги и объекты ЖКХ для новых жилых кварталов, при этом не перекладывая эти затраты на плечи застройщика и ускоряя обновление жилого фонда в стране, помогает программа «Стимул». Она активно реализуется в составе нацпроекта «Жилье и городская среда». С 2019 года в 69 регионах страны введено уже 538 объектов инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Благодаря господдержке идет масштабное обновление жилого фонда в стране. Миллионы семей улучшают свои жилищные условия, пользуясь льготным ипотечным кредитованием. Государство делает все возможное для сохранения выгодных условий для граждан, несмотря на изменение макроэкономических ситуаций.