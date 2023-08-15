Москва, 15 августа, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Армия-2023» модернизированный штурмовой бронежилет повышенного класса защиты «Оберег», у которого была увеличена площадь защиты, при этом его вес снижен за счёт новых материалов. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба госкорпорации.

Госкорпорация «Ростех»

По её данным, специалисты усовершенствовали бронежилет «Оберег» повышенного класса защиты, оснащенный противоосколочным обвесом и керамическими плитами. Так, модифицированный бронежилет в максимальной комплектации весит менее 10 кг, при этом он сохраняет высокие защитные свойства, выдерживая попадание бронебойных снайперских боеприпасов.

Отмечается, что линейка штурмовых бронежилетов тульского завода «Октава» холдинга «РТ-Капитал» была представлена на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

Отмечается, что бронежилет представлен в нескольких модификациях: с металлической плитой, обеспечивающей класс защиты Бр 4, он выдерживает попадание автоматных патронов калибра 7,62 и 5,45 мм, а также с керамической пластиной повышенного класса защиты Бр 5. Эта пластина спасает также и от бронебойных патронов калибра 7,62*54 (Б-32).

«Нам удалось улучшить характеристики «Оберега», применив более современные материалы. Теперь вес бронежилета в максимальной комплектации, включающей дополнительную защиту шеи и плеч, составляет 9,2 кг, а общая площадь противоосколочной защиты — более 60 дм2», — приводит пресс-служба слова генерального директора АО «Октава» Павла Павленко.

Уточняется, что данные бронежилеты прошли необходимые испытания, получив сертификат в различных модификациях на классы защиты от Бр 1 до Бр 5 включительно. Их элементы изготовлены из качественной непромокаемой ткани. Все секции, включая боковые, имеют противоосколочные слои из арамидных материалов, помещенные во влагозащитные чехлы.

Как передавало ИА Регнум, на форуме «Армия-2023» холдинг «Росэлектроника» представил обновлённую модификацию автоматизированной системы управления войсками «Поляна-Д4М1». Данный комплекс получил возможность сопряжения с авиацией Военно-воздушных сил и Военно-морского флота.

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