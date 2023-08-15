Москва, 15 августа, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Московская техническая школа (МТШ) совместно с национальным исследовательским университетом «МИЭТ» открыла новый образовательный курс «Организационно-экономическая поддержка научно-технических и инженерных разработок». Курс проводится в рамках направления «Микроэлектроника и фотоника», рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Образовательные курсы направления «Микроэлектроника и фотоника» наделяют столичных инженеров знаниями и навыками в области исследования, разработки и производства современных электронных средств и технологий. МТШ ориентирована на комплексную и всестороннюю подготовку специалистов, поэтому новый курс призван дать им знания в сфере организационной и экономической поддержки научно-технических и инженерных разработок», — пояснил Овчинский.

Курс длится 290 академических часов. Он предназначен для руководителей и сотрудников промышленных предприятий Москвы. Всего в курсе шесть модулей: «Экономика затрат и ценообразование», «Маркетинг и рыночная аналитика», «Процессы ресурсно-продуктового обмена», «Операционный и проектный менеджмент», «Коммуникации в научно-технических проектах» и «Цифровые технологии управления». Прошедшие обучение получат компетенции в области управления функционированием предприятий, проектных команд или групп разработчиков, которые намерены трансформировать свои разработки и исследования в конечный продукт для рынка.

«Знания и навыки, полученные слушателями благодаря предлагаемой программе переподготовки, дополняют компетенции, приобретенные ими при получении высшего образования», — рассказал заведующий кафедрой маркетинга и управления проектами НИУ МИЭТ Сергей Олейник. Он подчеркнул, что это даст возможность формировать качественно новый квалификационный уровень, обеспечивающий возможность осуществления профессиональной деятельности в области управления процессами разработки, изготовления и сбыта инновационной продукции научно-технической направленности.

Московская техническая школа — проект правительства Москвы, который реализуется с 2021 года. Задача проекта состоит в том, чтобы повысить квалификацию столичных инженеров в работе с инновационными технологиями. В рамках проекта подготовлено уже свыше 1,2 тысячи инженеров по редким специальностям, сегодня им доступно свыше 90 образовательных курсов по семи направлениям.