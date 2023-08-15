Москва, 15 августа, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с Днём освобождения КНДР, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

TASS/EPA/KCNA Лидер КНДР Ким Чен Ын

«Уважаемый господин Ким Чен Ын! Примите сердечные поздравления по случаю Дня освобождения Корейской Народно-Демократической Республики», — говорится в телеграмме.

Российский лидер подчеркнул, что этот праздник является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов, вместе боровшихся за освобождение страны от японского колониального владычества.

Именно тогда были заложены традиции дружбы и сотрудничества, которые стали надёжной основой для развития отношений Москвы и Пхеньяна, добавил Путин.

Глава государства выразил уверенность, что Россия и КНДР будут и впредь наращивать сотрудничество во всех областях на благо народов двух стран, в интересах упрочения стабильности и безопасности на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 27 июля в поздравлении лидеру КНДР по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов подчеркнул, что Северная Корея высказала твёрдую поддержку спецоперации, проявив солидарность с Россией в противостоянии с Западом.