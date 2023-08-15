Махачкала, 15 августа, 2023, 09:43 — ИА Регнум. В Дагестане введут режим чрезвычайной ситуации в Кумторкалинском районе после взрыва на АЗС. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий трагедии.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС Последствия взрыва на АЗС в Махачкале

«В соответствии с указом, который будет подписан в ближайшее время, мы вводим на территории муниципального образования «Кумторкалинский район» режим чрезвычайной ситуации», — приводит ТАСС его слова.

Как передавало ИА Регнум, в Махачкале 14 августа около 22:00 мск в здании станции технического обслуживания автомобилей при производстве работ произошло возгорание и последующий хлопок. По уточненной информации, в результате пожара на автозаправке 105 человек пострадало, из них 30 погибло. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Глава региона Сергей Меликов отметил, что в настоящее время врачи, психологи и другие специалисты принимают все необходимые меры, будут решены и социальные вопросы, своевременно даны все необходимые поручения по оказанию всесторонней помощи. По его решению 15 августа в республике объявлен день траура.