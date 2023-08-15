Махачкала, 15 августа, 2023, 09:30 — ИА Регнум. В Махачкале обнаружены тела ещё трех погибших в результате пожара на АЗС. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба МЧС РФ.

МЧС России Разбор завалов после взрыва на АЗС в Махачкале

«Во время проведения аварийно-спасательных работ в Махачкале найдены тела ещё 3 погибших», — говорится в сообщении.

По уточненной информации, в результате пожара на автозаправке 105 человек пострадало, из них 30 погибло, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, в Махачкале 14 августа около 22:00 мск в здании станции технического обслуживания автомобилей при производстве работ произошло возгорание и последующий хлопок. Сейчас специалисты устанавливают причины трагедии. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Глава региона Сергей Меликов отметил, что в настоящее время врачи, психологи и другие специалисты принимают все необходимые меры, будут решены и социальные вопросы, своевременно даны все необходимые поручения по оказанию всесторонней помощи. По его решению 15 августа в республике объявлен день траура.