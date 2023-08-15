Москва, 15 августа, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди с Днём независимости, поздравление опубликовано на сайте Кремля.

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«Уважаемая госпожа президент! Уважаемый господин премьер-министр! Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Индии — Дня независимости», — говорится в телеграмме.

Российский лидер заявил, что Москва придаёт большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнёрства с Нью-Дели.

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Индия будут наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях.

Глава государства пожелал руководству страны доброго здоровья и успехов, а всем жителям Индии — счастья и благополучия.